AVIS DE DECES - Monsieur Manuel GOMES

CHAGNY



Mme Maria-Grace GOMES, son épouse ;

Joaquim et Christine,

Maria et Lulu,

Rui et Marie,

Fernand et Patricia,

ses enfants ;

Aurore, Amélie, Anthony, Clément, Alexis, Mégane,

Elisa, Laure, Léa, Geoffrey, Gaëtan, Athénaïs,

ses petits-enfants ;

Ses arrière-petits-enfants ;

Isilda, Lourdes, Armanda, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Manuel GOMES

survenu le 5 novembre 2022, à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 14 novembre 2022, à 15 heures en l'église de Chagny.

Condoléances sur registres.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.