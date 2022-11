GRIPPE AVIAIRE - Toute le territoire national repasse au niveau de risque "élevé"

Alors que l'épisode de grippe aviaire s'était quelque peu apaisé sur le territoire national, les services de l'Etat viennent de repasser l'ensemble du territoire métropolitain à un niveau de risque "élevé". Concrètement, c'est l'obligation de confiner les volailles. Plusieurs foyers ont été signalés dans différentes régions françaises au cours des dernières semaines, et le phénomène semble s'accentuer. Une communication plus affinée ne devrait pas tarder du côté de la Préfecture de Saône et Loire.