Championnat de Saône et Loire de tir, Châtenoy le Royal fait le plein de médailles.

Les épreuves se déroulaient sur 3 jours aux stands de Châtenoy le Royal et de Chalon Sur Saône le week-end des 4, 5 et 6 novembre 2022.

Les championnats départementaux organisés par la ligue de Bourgogne vont permettre aux tireurs de pouvoir se présenter aux championnats régionaux de Bourgogne. Cela représentait environ 170 tirs sur le week-end.

Lors de la remise des résultats, dans son discours, Thierry Thevenet président de la ligue a remercié tous les compétiteurs et les organisateurs, il a conclu : « Une bonne nouvelle, en 2022 il y a 2272 licenciés en Saône et Loire avec 200 de plus qu’en 2021 et pour la Bourgogne c’est 7450 licenciés.

Lors de ce championnat Nicole Lefaucheux a battu le record de Saône et Loire avec un résultat de 387,7 ».

Louis Margueritte député de la circonscription, Roland Bertin 1er adjoint représentant le maire de Châtenoy, Henri Lombard adjoint aux sports ont remis les médailles d’or, d’argent et de bronze aux tireurs.

Les Châtenoyens ont remporté 45 médailles à ce championnat.

Dans les résultats, on peut noter les belles performances des tireurs en Handitir carabine sur potence 10m, carabine couché 10m et pistolet 10m.

Résultats

Arbalète Field

Cadet

1 Gybelt Ange T S Châtenoy le Royal 534, 2 Jeannet Manon T S Châtenoy le Royal , 3 Dritch Célestine T S Châtenoy le Royal

Dame 1

1 Le Floch Céline T S Châtenoy le Royal 55, 2 Pernin Amélie T S Châtenoy le Royal, 3 Aubague Agnès S T Le Creusot



Junior

1 Palumbo Hugo S T Le Creusot 544, 2 Camus Alexandra T S Châtenoy le Royal



Sénior 1

1 Mangematin Jacques T S Châtenoy le Royal 57, 2 Mutin Nicolas S T Le Creusot, 3 André Hugo T S Châtenoy le Royal



V, A

1 Carlot Didier T S Châtenoy le Royal 557, 2 Bagnard Philippe S T Le Creusot, 3 Denis Alain S T Le Creusot



Pistolet 10 mètres

Cadet filles

1 Dritch Célestine T S Châtenoy le Royal 485



Dame 1

1 Guillot Céline T S Châtenoy le Royal 556, 2 Quillard Mathilde T S Châtenoy le Royal, 3 Quillard Mélanie T S Châtenoy le Royal

Dame 2

1 Grepet Nathalie T S Châtenoy le Royal 529, 2 Romano Daniela S T Autunoise



Dame 3

1 Michel Géraldine T S Châtenoy le Royal 349, 2 Lefaucheux Nicole STEP Chalon/Saône



Junior

1 Dritch Mattéo T S Châtenoy le Royal 540, 2 Zak Simon S T I Gueugnon



Sénior 1

1 Perche Simon STEP Chalon/Saône 563, 2 Guillot Jérôme T S Châtenoy le Royal, 3 Bocquel Jocelyn S T Le Creusot



Sénior 2

1 Cacheux Olivier T S Châtenoy le Royal 539, 2 Guillot Daniel T S Châtenoy le Royal, 3 Champagne Pierre STE Tir Mâconnais

Pistolet 10m vitesse

Cadet Fille

1 Dritch Célestine T S Châtenoy le Royal 13,



Dame 1

1 Quillard Mathilde T S Châtenoy le Royal 28, 2 Guillot Céline T S Châtenoy le Royal, 3 Janet Mélanie T S Châtenoy le Royal



Dame 2

1 Michel Géraldine T S Châtenoy le Royal 19



Junior

1 Dritch Mattéo T S Châtenoy le Royal 23



Sénior 1

1 Guillot Daniel T S Châtenoy le Royal 30, 2 Naguib Marc T S Châtenoy le Royal, 3 Michel Thomas T S Châtenoy le Royal



Sénior 2

1 Descombin Bruno C. Arquebuse Chagny 21, 2 Billon Florent ST Le Creusot, 3 Genevois Dominique S T Autunoise

Sénior 3

1 Guillot Daniel T S Châtenoy le Royal 23, 2 Tschui Alex STEP Chalon/Saône

Pistolet standard 10m

Cadet

1 Dritch Célestine T S Châtenoy le Royal 304



Dame 1

1 Janet Mélanie T S Châtenoy le Royal 347, 2 Quillard Mathilde T S Châtenoy le Royal, 3 Guillot Céline T S Châtenoy le Royal

Dame 2

1 Grepet Nathalie T S Châtenoy le Royal 332, 2 Michel Géraldine T S Châtenoy le Royal



Junior

1 Dritch Mattéo T S Châtenoy le Royal 320



Sénior 1

1 Guillot Jérôme T S Châtenoy le Royal 362, 2 Michel Thomas T S Châtenoy le Royal, 3 Bocquel Jocelyn ST Le Creusot

Sénior 2

1 Descombin Bruno C. Arquebuse Chagny 335, 2 Cacheux Olivier T S Châtenoy le Royal, 3 Robin Philippe STE Tir Mâconnais

Sénior 3

1 Guillot Daniel T S Châtenoy le Royal 363, 2 Champagne Pierre STE Tir Mâconnais, 3 Favre Rémi T S Châtenoy le Royal

Carabine 10m

Cadet fille

1 Gybelt Ange T S Châtenoy le Royal 579,3 ; 2 Jeannet Manon T S Châtenoy le Royal ; 3 Guy Dejoux Louane S T I Gueugnon

Cadet garçon

1 Morain Alessio STEP Chalon/Saône 556,9 ; 2 Chanteclair Théo STE Tir Mâconnais ; 3 Robert Joris S T I Gueugnon

Dame 1

1 Brusson Charlotte T S Châtenoy le Royal 571,1



Dame 3

1 Lefaucheux Nicole STEP Chalon/Saône 378,7 (record Saône et Loire) ; 2 Denis Véronique STE Tir Mâconnais ; 3 Parize Jocelyne STEP Chalon/Saône

Junior fille

1 Surgot Célia STEP Chalon/Saône 595,8



Junior garçon

1 Emorine Loïc S T I Gueugnon 576,1



Sénior 1

1 Thevent Thomas STEP Chalon/Saône 576,6 ; 2 Dutrey Nicolas STEP Chalon/Saône ; 3 Da Costa Liam S T I Gueugnon

Sénior 2

1 Carlot Didier T S Châtenoy le Royal 595,7 ; 2 Renard Frédérick STE Tir Mâconnais



Sénior 3

1 Bony François S T Le Creusot 578,3 ; 2 Leboutilly Philippe S T Le Creusot ; 3 Fèvre Joël STEP Chalon/Saône



Arbalète Match 10m

Junior garçon

1 Surgot Célia STEP Chalon/Saône 367



Sénior 1

1 Dutrey Nicolas STEP Chalon/Saône 359



Cible mobile 10m

Dame 1

1 Vandros Michelle STEP Chalon/Saône 413



Sénior 2

1 Conceicao Armando STEP Chalon/Saône 500 ; 2 Chapuis Noël STEP Chalon/Saône



Cible mobile mixte 10m

Dame 1

1 Vandros Michelle STEP Chalon/Saône 276



Sénior 2

1 Conceicao Armando STEP Chalon/Saône 347 ; 2 Chapuis Noël STEP Chalon/Saône



R4 Carabine 10m debout potence

1 Bruckert Stéphane STEP Chalon/Saône 597



R5 Carabine 10m couché potence

1 Bruckert Stéphane STEP Chalon/Saône 627,8



Pistolet 10m (SH1)

1 Montois Bernard S T Le Creusot 464.

C.Cléaux