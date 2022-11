3 et 4 décembre 2022 : 23e Edition du Marché de Noël de Châtenoy le Royal

S’il est un Marche de Noël qui a acquis une bonne réputation c’est bien celui de Châtenoy le Royal qui s’organise, chaque année toujours le premier week-end de décembre.

Une réputation qui est due à la bonne organisation du Comité de Jumelage de la commune, actuellement présidé par Philippe Martin, mais aussi à toute la petite équipe de ce Comité, particulièrement à Françoise Reynaud qui trouve, repère et sélectionne les exposants, tout au long de l’année, en fonction de leur originalité, de leur créativité ou de leur production, en s’efforçant de présenter des stands tous différents les uns des autres. C’est ce qui fait l’originalité de ce Marché de Noël qui ouvrira sa 23e Edition le samedi 3 décembre et se continuera le dimanche 4 décembre 2022.

Des nouveautés il y en aura c’est certain et elles seront parmi les 37 exposants retenus pour cette édition : 26 créateurs et 11 producteurs locaux. Nous reviendrons plus en détail sur les nouveautés tout en rappelant également les autres.

Une nouvelle organisation s’est mise en place lors de l’édition 2021 avec la participation active à ce Marché du Tir Sportif de Chatenoy le Royal. En effet au sein du Marché il y a une buvette et petite restauration assurées habituellement par le Comité de Jumelage, mais face au manque de bénévoles et pour faire perdurer cette activité, il a été proposé à l’association sportive dynamique et bien organisée du Tir de prendre en main ce coté »buvette », ce qui a été très bien réalisé en 2021 et qui sera continué en 2022.

Il a fallu une rencontre technique entre les responsables des deux associations afin de coordonner la mise en place de ce Marché de Noël 202 qui ouvrira ses portes le samedi 3 décembre à 11h et une inauguration officielle à 12h en présence des autorités locales.

JC Reynaud