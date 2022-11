Les locaux de la PJJ incendiés à Chalon ... des véhicules incendiés sur le parking

C'est visiblement les locaux de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Chalon qui étaient visés. L'identité judiciaire venue de Dijon a procédé à de nombreux relevés compte tenu de la nature criminelle des faits, dont le doute n'est guère permis. Les dégâts sont importants et les locaux rendus inutilisables. Selon nos informations, les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse se sont rapprochés des services de la ville pour trouver un hébergement d'urgence. En attendant, les enquêteurs disposent que de très peu d'éléments. Les dégagements de fumée ont eu également un impact sur les premier et deuxième étage occupés par ABMI, bureau d'études en ingénierie et la Sauvegarde 71 au 2e étage.

Sur le parking, les véhicules stationnés sur les places dédiées à la PJJ ont été également incendiés.

Toujours selon nos informations, les locaux restent interdits jusqu'à nouvel ordre. Les salariés étant en attente des directives.

L.G