Vin sur Vin vous donne rendez-vous les 26 et 27 novembre pour son grand salon

Vin sur Vin, qui a vu le jour en 2015, compte une quinzaine de membres... et, après quatre années marquées essentiellement par des séances de dégustation et par des sorties découverte dans différents vignobles, ces passionnés du vin ont décidé en 2019 de franchir une étape en organisant un salon. Un bel élan malheureusement stoppé en 2020 par la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Mais il en fallait beaucoup plus pour décourager Fabien Bourdillon, Guillaume Buchet, Jonathan Clos, Régis Ernault, Sébastien Layes et leurs amis. Dès 2021 le salon connaissait une belle réussite et celui de 2022 s’annonce d’ores et déjà comme une manifestation à ne manquer sous aucun prétexte.

Sous le signe de la continuité

Pour cette troisième édition, qui se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 novembre dans les salles du rez-de-chaussée de l’ancien Palais de Justice, la continuité est de mise avec pas moins de vingt domaines qui reviennent. On notera cependant la présence d’un petit nouveau, qui n’en est pas moins un grand domaine, le Château Moulin de Lagnet. Un domaine créé en 1984 et situé près de Saint-Emilion, une des références en matière de Bordeaux... En tout cas, vous pourrez accomplir, sans quitter Tournus, un véritable tour de France des vignobles. D’Alsace au Pays de la Loire, en passant par la Champagne, la Bourgogne, la Savoie et le Bugey, la Vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, le Bordelais et le Sud Ouest.

Autre nouveauté : la possibilité de déguster et bien sûr d’acheter des spiritueux bio de la gamme Envol, et plus précisément du rhum, du whisky et du gin. Comme on peut le constater le bio tient une grande place dans le salon. Sur les vingt et un vignerons sélectionnés treize ne pratiquent-ils pas une viticulture biologique.

Un petit coup de BD

Et ce n’est pas tout. Plusieurs animations sont programmées. Histoire de donner un plus à l’événement. Boris Guilloteau, le dessinateur des fameuses BD « Un grand Bourgogne oublié », qui sera accompagné par son ami le scénariste Manu Guillot, se fera un plaisir de vous dédicacer ses livres. Et en profitera pour réaliser quelques dessins de planche. L’Atelier d’Arôme Voyageur, récemment élu deuxième meilleur épicier de France, sera également de la partie.

Encore une précision : la grande majorité des bouteilles sera vendue à moins de 20 €. Depuis le début, c’est un peu la marque de fabrique du salon...

Liste des exposants



Alsace : Domaine Paul Kubler (Soultzmatt) : riesling, sylvaner, pinot blanc, pinot gris, pinot noir, gewurtztraminer.

Bordeaux - Sud Ouest : Château Couteau (Capian) : bordeaux, côtes de bordeaux, moelleux ; Domaine du Petit Paris (Monbazillac) : bergerac sec, bergerac rosé, bergerac rouge, vin de France blanc liquoreux, monbazillac ; Château Magence (Saint-Pierre de Mons) : graves ; Château Moulin de Lagnet (Saint-Christophe des Bardes) : saint-émilion, saint-émilion grand cru ; Domaine Mas Pignou (Gaillac) : gaillac.

Bourgogne : Domaine de la Creuze Noire (Leynes) : saint-véran, pouilly-fuissé, mâcon-fuissé, mâcon-villages, bourgogne blancs, juliénas, saint amour, beaujolais, côteaux bourguignons ; Domaine de la Verpaille (Viré) : viré clessé, viré clessé climat, mâcon village, mâcon rouge, bourgogne blanc, blanc de blancs ; Domaine Lefort (Rully) : mercurey 1er cru AOP, rully, AOP ; Domaine Guillot-Broux (Cruzille) : mâcon village, mâcon cruzille, mâcon chardonnay, bourgogne, pouilly-fuissé.

Champagne : Domaine CPM Martin (Neuville-sur-Seine) : champagne brut, champagne rosé, champagne millésimé, champagne extra-brut.

Côtes du Rhône : Domaine du Pourra (Sablet) : seguret, gigondas, côtes-du-rhône village, vins de France ; Domaine de l’Harmas (Orange) : châteauneuf du pape, côtes-du-rhône, vins de France ; Domaine Roucas Toumba (Vacqueyras) : vacqueyras, vins de France, vins de pays de Méditerranée ; Maison Chastagnol (La Garde Adhémar) : côtes du rhône, vins de France.

Languedoc-Roussillon : Domaine Hegarty-Chamans (Trausse Minervois) : minervois, vins de France ; Domaine de Roquemale (Villeveyrac) : AOC languedoc, IGP pays d’hérault, AOC grés de montpelier ; Clos de l’Anhel (Val-de-Dagne) : AOP corbières, vins de France.

Pays de Loire : Domaine de Bel Air (Cravant-les-Côteaux) : AOC chinon ; Domaine de Montgilet (Juigne-sur-Loire) : anjou, côteaux de l’aubence, sauvignon, crémant de loire, cabernet d’anjou, rosé de loire, cabernet franc, cabernet sauvignon, pineau d’aunis.

Savoie-Bugey : Domaine de l’Epervière (Chapareillan) : savoie blanc, roussette de savoie ; Domaine Peillot & Associés (Montagnieu) : montagnieu pétillant, bugey rouge, bugey blanc, bugey rosé.

Renseignements pratiques

Salon des Vins samedi 26 novembre de 10 heures à 19 heures et dimanche 27 novembre de 10 heures à 18 heures, salles du rez-de-chaussée de l’ancien Palais de Justice, rue des Casernes/place du Général de Gaulle à Tournus.



Parking gratuit à proximité.

Chargement : une zone réglementée de chargement des bouteilles et des cartons est prévue place du Général de Gaulle juste à la sortie des salles de dégustation.



Entrée : 5 €, verre sérigraphié offert.

Petite restauration : assiette de fromages, assiette de charcuterie, assiette d’huîtres, toasts de beurre truffé.

Infos sur https://www.facebook.com/vin.survin.79

ou http://www.vinsurvin-tournus.com

ainsi qu’au 07.81.39.67.61.

Gabriel-Henri THEULOT