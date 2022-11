AVIS DE DECES - Monsieur Jean LORTON

COUCHES,

Marie-Ange et Patrick Martin,

Pierrick et Aline Lorton,

ses enfants,

Delphine et Ludovic, Marianne et Charles, Elodie et Franck, Amandine et Jean-Baptiste, Thomas et Elodie,

ses petits-enfants ;

Antoine, Corentin, Timothé, Capucine, Hugo, France, Gaspard, Léon, Victoire et Arthur,

ses arrière-petits-enfants chéris ;

Mme Denise Lorton, sa sœur et ses filles,

Les familles Gauthey, Dorier, Gauthier, Chevailler, Brazey,

ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean LORTON

survenu le 14 novembre le jour de ses 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 19 novembre 2022

à dix heures en l’église de Couches.

La famille remercie les infirmières libérales du Couchois et le personnel de l’EHPAD les Myosotis pour leur gentillesse et leur dévouement

et rappelle à votre souvenir

Yvonne

son épouse décédée en 2007.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres FRANCK – COUCHES – 03 85 41 39 78