Succès du marché ‘Les Colette fêtent Noël’

Organisée samedi 12 novembre au Clos Charrecey par le Collectif des 12 Colette, la 2e édition du marché de Noël a connu un franc succès, malgré une météo peu clémente et l’organisation de bon nombre d’événements ce week-end dernier, en accueillant un peu plus de 250 personnes sur la journée ; une belle réussite dont sont fières les Colette qui réfléchissent déjà à la prochaine édition et au lieu qui pourrait les accueillir.

Dans une ambiance de Noël avant l’heure, les stands, tous aussi beaux les uns que les autres, ont pris place à l’intérieur comme à l’extérieur et la tombola organisée en faveur de l’association Madicadabra a permis de récolter 370 euros. Sapins à décorer par les enfants, candy bar en libre-service, boîte aux lettres du Père Noël dont chaque courrier recevra une réponse, shooting photo, vente de saucissons et de fromages, dégustation de vins mais aussi mise en place d’ateliers, tous les ingrédients étaient réunis pour satisfaire les visiteurs également venus pour préparer Noël qui approche à grands pas.

Etaient présents lors de ce marché de Noël : La Bricole de Leenc (décoration événementielle), Anaelle Pelletier Photographe, Atelier Sucré (pâtisserie), Gentil Coquelicot (fleurs stabilisées), Lylou et Lyly (couture et accessoires), Cosy candela (bougies), Caly et ses envies (macramés), Clos Charrecey (gîte), L’envers du clos Charrecey (gîte), L’atelier by Talussot (création sur bois), association Madicadabra, Les doucettes (vêtements & accessoires), Domaine Baptiste Guyot (vin), Atelier July Meursault (céramique), Et au Pays Basque (saucisson/fromage).

SBR - Photos transmises par Céline Terrier pour publication - Crédits photos : Céline Terrier, Anaelle Pelletier Photographe.