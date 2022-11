Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : retour sur le match ASHBCC/Beaujolais Val de Saône Handball (26-20)

Dimanche 20 novembre 2022, les Bleus et blancs ont été poussés dans leur retranchement face au BVSH, lanterne rouge du classement. S'ils l'emporte au final sur le score de 26 à 30, les hommes de Nicolaï Pannetier devront redoubler d'efforts s'ils veulent tirer leur épingle du jeu. Plus de détails avec Info Chalon.

Après sa défaite face au Longwy Pays Haut Handball (43-31) , le samedi 12 novembre, les Chalonnais se devaient de l'emporter afin de se caler en milieu de tableau face au à l'équipe du Beaujolais Val de Saône Handball, la lanterne rouge du classement avec aucune victoire.

Pour ce faire, l'ASHBCC pouvaient compter que les 200 irréductibles supporters venus les encourager à la Maison des Sports.

C'est Fabrice Faradji, conseiller municopal délégué aux grands équipements sportifs, et Bruno Rochette, conseiller municipal délégué au Sport, les deux élus qui représentaient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, qui ont donné le coup d'envoi fictif de la rencontre.

Une belle assistance pour un dimanche après-midi pluvieux durant lequel les Bleus et blancs vont alterner le bon et le moins bon en première période. Tirs sur les poteaux, précipitations, les locaux étaient loin d'être sereins, en regagnant les vestiaires avec un seulement un but d'avance.

En début de 2ème période, les locaux reprennent les commandes et vont augmenter leur avance sans être inquiétés, pour finalement l'emporter sur le score de 26 à 20.

Mais en montrant des signes de fébrilité face à une équipe pourtant bien plus faible sur le papier, les hommes de Nicolaï Pannetier devront tirer les leçons de cette victoire étriquée s'ils veulent l'emporter face à Soultz (Haut-Rhin), 10ème du classement, le samedi 26 novembre à 20 heures 30, pour la 9ème journée de Nationale 3 Masculine, Poule 6.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati