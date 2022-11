AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse BRAZEY née GAUTHEY

Saint Sernin du Plain, Chalon sur Saône.

Marie-Christine Jaboulet et ses enfants,

Marie-Odile et Jean-Paul Narjollet, leurs enfants et petits-enfants,

Jean-Louis et Marie-Christine Brazey,

ses enfants ;

Paul-Alex et Cloé, Cléa et Nicolas, Théo et Maëlle,

ses petits-enfants ;

Nina et Louna,

ses arrière-petites-filles;

Les familles Brazey, Gauthey, Dorier, Gauthier, Chevailler, Lorton,

sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse BRAZEY née GAUTHEY

survenu le 18 novembre 2022, à l’âge de 89 ans.

Marie-Thérèse repose à la chambre funéraire, rue des tanneries à Nolay.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre 2022, à 10h00, en l’église de Saint Sernin du Plain.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Louis Brazey

décédé le 29 octobre 2022.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Franck – COUCHES – 03 85 41 39 78