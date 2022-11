SOS Chat trouvé cherche ses maitres !

Jeune chat mâle, blanc et roux, trouvé le 23 novembre sur les quais des Messageries. À qui appartient-il ?

Blanc et roux, avec la queue tigrée, ce jeune chat a été trouvé mercredi 23 novembre.

« Propre, sociable, cherche les caresses, joueur et très intéressé par la préparation de sa gamelle ! Particularité : de grands yeux… mais pas de tatouage apparent… » Voici la description plus précise de la personne qui a trouvé et momentanément recueilli ce jeune chat.

Ses propriétaires peuvent contacter la personne et laisser un message sur répondeur au 03 85 44 30 38.

Sans nouvelles dans 2 jours, le chat sera confié à qui de droit : services de la mairie, SPA.

Merci de relayer le message.