Le marché de Noël nocturne organisé par le Gaec Galoche vendredi 25 novembre a été bien apprécié.

La place en face du Bar à lait avait pris des allures de fêtes pour ce marché de Noël vendredi soir à Châtenoy le Royal. Les visiteurs étaient au rendez-vous et ils ont bien apprécié cette initiative de marché nocturne avec lumière tamisée, guirlandes, un avant-goût de Noël tout simplement.

Vincent Bergeret maire de la commune et quelques élus sont venus saluer Anne-Laure Galoche qui est à l’initiative de ce marché et tous les vendeurs présents. Ils ont fait honneur au petit coin restauration.

Châtaignes d’Ardèche, charcuterie Corse, bocaux de plats cuisinés, saumon fumé, vin d’Alsace, safran et truffes de Bourgogne, miel, caramels, bonbons et plein d’autres produits artisanaux, de décorations ont attiré les visiteurs, tout pour accompagner les fêtes de fin d’année et/ou pour faire des cadeaux. Il y avait aussi du vin chaud, du café, de l’eau, des tartines de fromage fort, des crêpes.

Les CM2 de l’école Berlioz, leur enseignante Patricia Pierre et les parents d’élèves vendaient leurs créations dans le but de participer au financement de la "classe Poney".

Tous les enfants pouvaient rencontrer le père Noël pour lui remettre leur lettre.

Anne-Laure passait de son magasin, resté ouvert, au marché. Une soirée très mouvementée mais satisfaisante « Les exposants ont tous bien travaillé, nous avons retrouvé un marché vivant avec des visiteurs qui ont joué le jeu et sont venus soutenir les producteurs locaux. J’ai apprécié cette ambiance de fêtes et ne regrette pas d’avoir fait revivre cette place et de rencontrer du monde. »

Une expérience qui devrait certainement être renouvelée et peut-être s’étendre à d’autres commerces pour le plus grand plaisir des visiteurs à la recherche de l’authentique.

