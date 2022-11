La baguette de pain française inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

Le 30 novembre 2022, le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, réuni à Rabat, Maroc, pour sa dix-septième session, a décidé d’inscrire « les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

« C’est une reconnaissance pour la communauté des artisans boulangers-pâtissiers et la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBPF). La baguette c’est de la farine, de l’eau, du sel, de la levure et le savoir-faire de l’artisan », déclare Dominique Anract, son président.

La candidature portée par les artisans boulangers-pâtissiers souligne les valeurs de convivialité et de partage, le caractère populaire et le lien social véhiculés par la baguette de pain. La baguette est emblématique du patrimoine artisanal et alimentaire français. Tous les jours, 12 millions de consommateurs poussent la porte d’une boulangerie et plus de 6 milliards de baguettes sortent des fournils chaque année. Se rendre à la boulangerie est une véritable pratique sociale qui rythme la vie des Français.

La candidature vise à sensibiliser à la richesse des savoir-faire liés à la préparation de la baguette et à l’importance de leur transmission aux générations à venir. Elle est structurée en deux volets : « les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette ». Ainsi, ce dossier est celui de la communauté des boulangers mais aussi des amateurs de baguettes à travers le monde !

Le président de la République française Emmanuel Macron a apporté son soutien « plein et entier » et a qualifié la baguette « de 250 grammes de magie et de perfection ».

L’enjeu des candidatures à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel est d’assurer que les pratiques défendues perdurent. Les artisans boulangers proposent de mettre en place des mesures de sauvegarde en matière de transmission, de documentation et recherche et de promotion.

La démarche d’inscription avait été lancée en 2017 par la CNBPF, avec le soutien de plusieurs acteurs :

- Un comité de pilotage, présidé par Dominique Anract, rassemblant les représentants de la filière blé-farine-pain,

- Un comité scientifique, présidé par Bruno Laurioux, président de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation,

- Un comité de soutien, présidé par Catherine Dumas, sénatrice de Paris.



Fiers du travail accomplis pour la préparation de cette candidature, les artisans boulangers-pâtissiers sont reconnaissants envers toutes les personnes et structures ayant participé à cette belle aventure collective. Ils se projettent désormais dans la mise en place des mesures de sauvegarde destinées à assurer la pérennité et la transmission des savoir-faire.

Rendez-vous au printemps 2023 pour célébrer cette reconnaissance internationale.