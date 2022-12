Vignerons Engagés et Verallia récompensent 4 projets engagés grâce à leur fonds

Verallia France, 1er producteur européen d’emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et Vignerons Engagés, 1er label de développement durable et RSE dans le vin, sont heureux d’annoncer les 4 lauréats de la 3e et dernière édition de leur fonds. 20 000 € ont ainsi été attribués le 30 novembre sur le salon Vinitech.

« La filière vin est bousculée par les changements environnementaux et sociétaux, et doit se renouveler. Elle fait preuve de beaucoup de créativité. Cette édition est marquée par la qualité des dossiers présentés. Il n’a pas été évident de délibérer : les jurés ont tous été emballés par les nouvelles idées des professionnels de la filière viticole », explique Axel Guilloteau, Directeur commercial et marketing, Verallia France.

Agir en faveur de la place des femmes dans la filière vin

Les Vignerons d’Aghione est une coopérative viticole, la première productrice de Corse. Forte de ses 48 ans d’expérience, elle regroupe 16 vignerons et vigneronnes coopérateurs(rices) qui se partagent 1 000 hectares de vignobles pour une production annuelle de 5 millions de bouteilles. La Cave des Vignerons d’Aghione est la 1ere en Corse à obtenir la certification Vignerons Engagés.

Le projet : La filière vin fut par le passé, historiquement orchestrée par les hommes. Cette réalité tend à évoluer au fil des années puisque de plus en plus de femmes évoluent dans le monde viticole. Bien que minoritaires, elles font parties intégrantes de la Cave. Désireuse d’améliorer le bien-être au travail et d’intensifier l’égalité des genres, la coopérative souhaite prendre et faire prendre conscience de la place des femmes dans le métier.

Les bénéfices : En travaillant collectivement autour du sexisme, de la parité homme/femme et de la place de la femme dans l’entreprise comme dans la société grâce à des formations, le projet, social et sociétal, se veut être formateur pour la coopérative et plus largement, la filière vin.

« Le sujet de la parité n’est pas évident, tant dans la filière vin que dans les autres secteurs d’activité. Des initiatives ont été faites, mais elles n’ont jamais été aussi avancées que celles-ci. Nous sommes sensibles à la levée du plafond de verre » explique le jury.

Réhabiliter des restanques grâce à une cuvée solidaire et écoconçue

Le collectif Rhonéa, regroupant 388 familles d'artisans-vignerons dont le vignoble s'étend sur 2 900 ha et 130 collaborateurs travaillant main dans la main, est implanté en Vallée du Rhône sud. Il est le 1er producteur de Crus de la vallée du Rhône avec 12 millions de bouteilles commercialisées. Le collectif est investi depuis plus de 30 ans dans l’environnement et la RSE, dont l’un des membres est fondateur de l’association Vignerons Engagés.

Le projet : Revalorisation agricole et paysagère des restanques et terrasses (en replantant des espèces endémiques ainsi qu’avec la mise en place de panneaux de sensibilisation) touchées par l'incendie de 150 hectares sur la commune de Beaumes-de-Venise de 2021 grâce aux fonds récoltés par la vente de la cuvée La Font de Joseph Hommage (un artisan-vigneron décédé brutalement en 2021, très engagé dans la vie de la coopérative et la préservation du patrimoine).

Les bénéfices : La replantation d'espèces endémiques dans les restanques permet de limiter l'érosion et également le retour d'une biodiversité (lézard ocellé, vipère de Montpellier, insectes divers, ...). Le projet permettra également de renforcer l'ancrage de la structure sur son territoire avec la restauration d'un parcours de biodiversité qui pourra générer du tourisme local.

« Le collectif avait présenté le projet l’année dernière et n’avait pas été retenu par manque de maturité. Nous sommes sensibles à l’implication solidaire de ce projet, allant de la bouteille (allégement moyen de 70g, suppression de la capsule, encre à pigments naturels sur l’étiquette en papier traditionnel) à la restauration environnementale du paysage » précise le jury.

Lancer un observatoire de couverts végétaux dans un contexte de stress hydrique

La cave coopérative, Les Vignerons du Mont Ventoux (VMV), fondée en 1924, regroupe 100 coopérateurs cultivant environ 900 hectares. Elle produit en moyenne 45 000 hl de vins AOC Ventoux et IGP Méditerranée sur un territoire exceptionnel labellisé Parc naturel régional en 2020. Elle est certifiée Vignerons Engagés depuis 2007.

Le projet : En partenariat avec l'Organisme de Défense et de Gestion de l’AOC Ventoux, la Cave souhaite mettre en place, sur une parcelle pédagogique, un essai de couverts végétaux semés dans l'inter-rang, pendant 5 ans au minimum. Le projet doit permettre d'interagir avec les acteurs liés aux thématiques d'enherbement et d'engager une dynamique locale.

Les bénéfices : Ils sont environnementaux en premier lieu. Toute parcelle enherbée contribue à la préservation de l'environnement, de la biodiversité et des auxiliaires des cultures. Les bénéfices sont également sociaux / sociétaux à travers l’accompagnement des viticulteurs sur ce sujet et la destruction des préjugés liés aux couverts végétaux. Une baisse des coûts des fertilisants et un rayonnement de la cave à travers ses engagements sont également à noter.

« La pédagogie est le fer de lance du projet. Nous avons ressenti une grande envie et confiance dans le programme. Même si la pratique des couverts végétaux est de plus en plus répandue, dans la Région la concurrence hydrique est forte. Ce projet vitrine permettra de développer les pratiques » explique le jury.



S’approprier les enjeux climatiques grâce à une Fresque du Climat Géante, ouverte aux clients et fournisseurs



Fondé en 1923 à Baixas, petit village catalan, Dom Brial est un collectif de 200 vignerons fiers et engagés. Ces passionnés cultivent avec générosité leurs terroirs et leurs petites parcelles arides et caillouteuses sur près de 1 700 ha. Engagés depuis 2007 dans le développement durable, ils font partie des caves à l'initiative de la création du Label Vignerons Engagés.

Le projet : Afin d'éveiller aux enjeux climatiques et d'expliquer pourquoi Dom Brial passe à l'action depuis plus de 15 ans, le collectif souhaite organiser un atelier collaboratif La fresque du Climat auprès de ses salariés et coopérateurs, et l’ouvrir à toutes les parties prenantes externes (clients, fournisseurs, collectivités...).

Les bénéfices : En mélangeant les différentes parties prenantes, l’idée est de faire comprendre au plus grand nombre possible les mécanismes et les effets du dérèglement climatique. Au travers la mobilisation de l'intelligence collective, toutes les parties prenantes s'approprieront le sujet du climat dans leur globalité. Cela amènera des discussions sur les leviers d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique déjà mis en place chez Dom Brial ou qui pourraient être engagés demain.

« La sensibilisation au réchauffement climatique est de plus en plus importante. Nous n’avions jamais vu dans la filière de Fresque à une échelle aussi grande, impliquant un large panel de parties-prenantes » explique le jury.

« Nous signons la dernière édition du Fonds. Nous sommes fiers de l’avoir créé avec le label Vignerons Engagés. De par notre proximité avec les vignerons - au travers notre industrie – il était nécessaire de s’engager pour la durabilité de la filière viticole. De la culture à la commercialisation, tous les prétextes sont bons pour prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Aujourd’hui, notre raison d’être – Réimaginer le verre pour construire un avenir durable – prend encore plus de sens et conforte notre rôle moteur dans le secteur de l’emballage », complète Axel Guilloteau.