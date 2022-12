400 000 euros de travaux votés en conseil communautaire pour l'Espace Nautique du Grand Chalon

Ce mardi soir, les élus communautaires ont voté à l'unanimité une autorisation de programme de 400 000 euros étalés sur les années 2023 et 2024, portant sur les études à mener sur l'espace nautique du Grand Chalon. Un très gros travail doit être mené dans un contexte énergétique toujours plus tendu, d'autant plus que le seul Espace Nautique du Grand Chalon représente à lui seul près de 50 % de la consommation énergétique de l'ensemble des bâtiments communautaires. Pour le moment, aucun calendrier de travaux n'a été acté par le conseil communautaire.