Les élus de la minorité municipale de Saint-Rémy adressent une lettre ouverte à Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy

Madame le Maire,

Près de 3 ans après les élections, force est de constater que le conseil municipal est seulement une « chambre d’enregistrement ». Les commissions municipales qui devraient se réunir régulièrement et permettre un échange sur les affaires de la commune avec tous les élus sont réduites à une seule réunion par an pour chacune des 03 commissions règlementaires, sans ordre du jour, sans documents préparatoires qui permettraient une analyse des dossiers.

Pour justifier une politique de concertation auprès des San-Rémois, vous nous avez intégré à certaines « commissions » notamment celles du village sénior, de la vidéo-protection, et du Plan Vélo. Elles se résument à une présentation de projets déjà « ficelés » sans prise en compte de nos remarques. En fait, vous nous demandez de constater et valider vos décisions. Si pour vous, concerter c’est choisir la couleur des pavés comme les travaux à Taisey alors vous ne connaissez pas la définition du mot « concertation ».

Par ailleurs, suite à notre départ surprise au cours de la séance du conseil municipal de juin 2021, vous nous invitez à des « petites réunions » avec quelques adjoints en amont des conseils municipaux. Ce sont des moments d'informations, en aucun cas des réunions de travail constructives sur la vie de la commune.

La démission de 4 élus de votre équipe, dernièrement, nous donne raison. Finalement, même dans votre propre majorité, on vous reproche ce que nous dénonçons depuis le début à savoir ce manque d’écoute et de concertation qui vous conduit aujourd’hui à gérer de manière calamiteuse la piscine municipale, les travaux à Taisey, la résidence Louis Aragon, la dégradation des voiries, le chauffage de l’école Lucie Aubrac, la rénovation énergétique des bâtiments notamment les écoles et la médiathèque, la recrudescence des cambriolages, la fermeture massive de commerces de proximité, la fermeture partielle du bureau de Poste etc...

Depuis le début de ce mandat, nous avons toujours revendiqué être une opposition constructive en étant une force de propositions au sein des différentes instances de la commune à savoir le conseil municipal et les commissions municipales. Vous ne nous avez jamais reconnu comme telle.

Pendant près de trois ans, nous avons participé à toutes les instances malgré des horaires bien souvent en journée, nous obligeant à prendre sur nos congés. Aujourd'hui, par respect pour les électeurs qui nous ont fait confiance en 2020, pour les San-Rémois dont l'avis n'est pas pris en compte, dont les propositions sont ignorées, nous refusons de continuer à valider votre politique sans possibilité de nous exprimer. Nous disons STOP à la gestion actuelle des instances municipales. STOP à l'absence de démocratie à Saint-Rémy.

Notre participation aux différentes commissions sera désormais conditionnée par la mise en place d’ordres du jour et de documents préparatoires permettant une étude préalable des dossiers.

Veuillez recevoir, Madame le Maire, nos salutations distinguées.

T. BATHIARD E. MARTIN D. BERNARD M-C. BOIREAU L. LAGRIFFOUL J. PENAUD