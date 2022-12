Disparition d'Alain Fousseret l'écologie politique en deuil pour Europe-Ecologie Les Verts Bourgogne-Franche Comté

Sans faillir et sans jamais abandonner la cause écologiste, notre ami Alain Fousseret a été de tous les combats.



Fondateur des Verts en 1983, il n'a jamais cessé d'adhérer au parti devenu EELV ; encore moins de participer aux luttes locales et nationales

Élu en 1998 à la Région, dans l’opposition, il préside la commission régionale « environnement énergie ».

En 2004 il devient vice-président délégué aux lycées, dans la majorité menée par Raymond Forni, puis, en 2010, est nommé par Marie-Guite Dufay vice-président aux transports.



En 2021, il apporte son expérience et son engagement auprès de Stéphanie Modde, notre tête de liste, et contribue indéniablement au retour des écologistes au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Élu municipal à Danjoutin (90), engagé dans le secteur associatif et l'Economie Sociale et Solidaire, Alain Fousseret faisait "vivre une écologie de proximité".

Son projet le plus récent était la marche de Chaux à Frais, deux villages du Territoire de Belfort, pour alerter sur le changement climatique.



Alain Fousseret continuait de nous entourer au quotidien de ses conseils, toujours avec humour ; il ne connaissait définitivement pas le mot retraite.

Il était notre guide, il était mon guide, nous ne l'oublierons pas.



Nos pensées vont à son épouse, à ses enfants et petits-enfants ; et à toute la famille écologiste au sein de laquelle il laisse un grand vide.



Merci Alain.



Un hommage lui a été rendu samedi 10 décembre lors du Congrès national EELV, à Rungis.



Claire Mallard, présidente de groupe Écologistes & Solidaires

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté