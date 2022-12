C’est déjà un peu Noël avec le Brass Band du Grand Chalon !

Une belle bande d’amis pour partager des pièces originales d’un répertoire éclectique et découvrir ou redécouvrir la richesse sonore si particulière de cet ensemble, à la fois intimiste et généreuse… À consommer sans aucune modération !

Toujours d’un niveau musical reconnu et recherché, le Brass Band du Grand Chalon nous offre l’occasion de célébrer Noël avant l’heure. Retrouvez des pièces originales du répertoire et appréciez également les talents d’aujourd’hui et de demain qui constituent le cœur de cet ensemble. Les concerts du Brass sont toujours très prisés et on finirait presque par oublier qu’avoir un Brass Band aussi dynamique et présent sur le territoire est un bien précieux. Alors, n’oubliez pas de réserver, même si, pour ce concert, le Brass Band double la mise.

Direction Eric Villevière.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 À 16H00 ET À 19H00 - AUDITORIUM

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/brass-band-du-grand-chalon

Texte et visuel : Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : crédit photo : Germain Eblé avec l'aimable autorisation du Musée Niepce