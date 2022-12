CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - Pour Gilles Platret, le flou et le loup sont de rigueur au sein de la majorité régionale

Gilles Platret n'a pas ménagé ses mots à l'encontre de la majorité régionale ce jeudi matin, à l'occasion des débats d'orientation budgétaire 2023. "On entre dans le dur de la crise. On a collectivement le devoir de penser aux plus précaires de nos concitoyens" s'appuyant en cela sur les résultats du CCAS de Chalon sur Saône et du nombre de sollicitations qui abondent ces derniers mois, "le dur de la crise va se prolonger en 2023".

Evoquant "une spirale terrible" avant de s'en prendre à la responsabilité française sur les questions de l'indépendance énergétique, "on a laissé filer notre indépendance énergétique et on en paye aujourd'hui le prix fort. C'est un avertissement pour nous" a insisté l'élu chalonnais, s'appuyant en cela sur l'expérience toute particulière du bassin chalonnais sur la filière nucléaire.

"Il manque des détails, rien n'est transparent, vous nous perdez volontairement"

Gilles Platret a fustigé "l'absence de lisibilité" des orientations budgétaires, "on a la tentation de croire que vous nous perdez volontairement" demandant à ce que la région "dégage de vraies marges de manoeuvre. On y voit pas clair" reprenant quelque peu les propos liminaires de Marie-Guite Dufay, tenus quelques minutes plus tôt. "La séance la plus complète aura lieu en 2023 avec la séance modificative n°1 en juin prochain" a d'ailleurs ironisé l'élu chalonnais.

L'élu régional a demandé à ce que la région se penche davantage sur les questions de santé même si il s'agit de compétence régalienne ou encore de s'inquiéter "de la ruralité" en déperdition.

Des propos qui ne pouvaient pas oublier les loups et leurs impacts sur les filières agricoles. Entre le flou de la présentation budgétaire et le loup, Gilles Platret a joué tout le spectre de ses thèmes favoris, sans oublier d'égratigner au passage les politiques de solidarité internationale ou encore le déploiement des éoliennes dans la région.

L.G