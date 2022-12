AVIS DE DECES - Monsieur Gérard BERTHELOT

VARENNES-LE-GRAND



Mme Marguerite Berthelot, son épouse ;

Olivier, Clarisse et Guy,

ses enfants et son gendre ;

Gaétan et Simon,

ses petits-fils ;

Mme Renée Pailloux,

sa sœur ;

les familles Pailloux, Limbach, Brun et Humbert, parents et alliés,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BERTHELOT

survenu le 13 décembre 2022 à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques seront célèbrées en l'église de Varennes-le-Grand

mercredi 21 décembre 2022 à 10h30, suivies de l'inhumation dans l'intimité familiale.

Gérard repose a la chambre funéraire, 68 avenue Monnot, 71100 Chalon-sur-Saône.

Condoléances sur registre.