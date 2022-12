Jérôme Dubois de ‘Cordonnerie & Services’ a remis un chèque de 400 euros à l’association des chiens guides d’aveugles

Ce geste généreux de la part de Jérôme Dubois, propriétaire de ‘Cordonnerie & Services’ située 18 place de Beaune à Chalon-sur-Saône en direction de l’association des chiens guides d’aveugles de Lyon et du centre est en Saône-et-Loire a été rendu possible grâce à une tirelire mise en place à la boutique que les clients ont pu alimenter pour de menus services non facturés. « Je ne me voyais pas réclamer 50 centimes ou 1 euro aux clients pour un trou fait dans une ceinture », nous explique Jérôme, « J’ai préféré mettre à disposition une tirelire permettant une contribution libre dont la somme en fin d’année serait remise à une association - de préférence, une association qui travaille avec ou pour des animaux ». Sur place, ce lundi 19 décembre à 15h, on ne peut que constater, en effet, que le courant passe bien entre Jérôme, qui après avoir travaillé dans les assurances et dans une banque a racheté cet atelier fin août 2021, et Item et Jazzy, deux labradors chiens guides d’aveugles présents pour l’occasion. Ainsi, ce sont 367 euros et 31 centimes qui ont été collectés et que ce chalonnais au grand cœur a décidé d’arrondir à 400 euros.

Pour la remise de ce chèque, Isabelle Bartassot, Responsable territoire et Ghislaine Parra, maîtresse Chiens Guides de Chalon-sur-Saône étaient présentes aux côtés de Christelle Vaupré, Responsable de la délégation Saône-et-Loire, basée à Chalon-sur-Saône. Un moment d’échanges très convivial a pu avoir lieu où Jérôme a expliqué avoir rencontré à Gap, lors d’un séjour, des malvoyants accompagnés de leur chien et avoir partagé avec eux des moments fantastiques d’où l’idée de remettre le montant de cette cagnotte, cette année, à l’association des chiens guides d’aveugles. Une belle initiative à saluer !

A lire également : https://www.info-chalon.com/articles/2022/09/26/73196/chiens-guides-delegation-71-un-territoire-qui-pulse/

SBR