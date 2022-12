Spectacle de Noël « Barbaboum » pour les enfants de Châtenoy le Royal avec l"a Compagnie de l’Escargot de Nuit".

Aux grès des vents et en musique, les enfants ont traversé les 5 continents à bord du bateau "Barbaboum" avec Moustek, le Capitaine Nessi Williams et Barbazik.

Le spectacle a été déplacé, cette année, à la salle d’évolution au sol derrière la mairie, la salle des fêtes n’étant pas utilisable. "La Compagnie de l’Escargot" avait installé ses décors pour un spectacle intitulé "Barbaboum", spectacle interactif avec la trentaine d’enfants présents.

Les 80 personnes présentes au spectacle ont été accueillies par Séverine et Bérengère. Parmi les spectateurs.

On pouvait noter la présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy et de quatre élus.

Le spectacle : c’est l’histoire de trois compères, le capitaine Nessi Williams , le mousse Moustek et Barbazik qui vont faire le tour du monde affrontant tempête, mal de mer, fatigue… Les enfants ont même imité les mouettes et le vent. D’un continent à un autre, ils ont entrainé les enfants dans la découverte des animaux, des villes, le tout en musique et en chansons. Ils ont twisté sur Les Beatles, dansé sur les musiques africaines, suivi Barbazik dans ses chorégraphies endiablées et répondu aux nombreuses questions posées par le Capitaine très doué en géographie.

Les enfants ont montré leurs très bonnes connaissances des continents et de l’anglais.

Le spectacle a ainsi poursuivi son chemin jusqu’à l’arrivée très attendu du Père Noël et son grand panier de papillotes. Qui étaient les plus contents de le voir, les enfants ou les adultes, allez donc savoir ? Rendez-vous la nuit du 25 décembre dans les chaumières !

Les deux animatrices du centre de loisirs ont distribué friandises, clémentines, madeleines et boissons à la sortie du spectacle.

La capacité de la salle étant assez limité, les 60 petits du centre de loisirs sont restés à l’arc en ciel pour un après-midi cocooning avec crêpes, popcorn, jeux…

C.Cléaux