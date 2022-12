Soyez le ou la vainqueur à deux places pour le spectacle de Thomas Ngijol du 26 janvier à Chalon

L'entreprise de production de concerts/spectacles Please Please, laquelle couvre l'ensemble du grand Est, offre au ou à la gagnant(e) d'un jeu-concours, deux places pour le spectacle L'oeil du Tigre de Thomas Ngijol qui se déroulera le jeudi 26 janvier 2023 à 20h, salle Marcel-Sembat à Chalon-sur-Saône. Il vous suffit de répondre à la question : quel est l'intitulé du premier spectacle de l'humoriste ? Pour ce faire, répondre exclusivement par mél à cette adresse : poiriault.michel@wanadoo.fr, en prenant bien soin d'indiquer vos nom, prénom, et adresse mél. Tirage au sort parmi les bonnes réponses ce mercredi 21 décembre à 20h. Bonne chance !

L'oeil du Tigre

"Expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le regard qui semble être la marque d'un authentique guerrier. En astrologie chinoise, l'individu né sous le signe du Tigre est considéré comme " enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant des risques inutiles pour le plaisir et le panache "

Cette expression ne correspond évidemment pas au profil de Thomas Ngijol mais a pour elle, cinq ans après " 2 ", de l'inspirer à remonter sur scène et à reprendre les routes de France."