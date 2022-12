Malgré l'amère déception pour Lara Lebretton, les Starletts ont enchaîné les spectacles

Cela aurait été LE cadeau de Noël idéal pour Givry et pour Lara Lebretton elle-même, mais samedi soir, cette dernière n'a même pas pu recueillir le moindre vote des spectateurs-électeurs du concours Miss France, qui se tenait à Châteauroux (crédits photos : capture d'écran TF1 / Sébastien Ragot).

Et pour cause, après être apparue en toute fin de peloton lors des portraits individuels et avoir défilé en robe forcément couleur bourgogne et aux motifs inspirés des toitures régionales dessinée par l'Atelier AFI Couture, le jury de professionnels n'a pas jugé bon de la retenir parmi les 15 finalistes. En lot de consolation, elle a tout de même reçu le prix de l'élégance qui, pour le coup, lui rend entièrement justice.

Nul doute que celle qui a déclaré « la scène, c'est là où je me sens le mieux, je vais tout donner » saura rebondir, entourée par ses amies du Givry Starlett Club. Après le spectacle de Noël des écoles de la ville vendredi à la salle des fêtes, c'est au gymnase que les filles se sont à nouveau données en représentation pendant deux bonnes heures dimanche après-midi, avant d'être félicitées par Sébastien Ragot, à peine rentré de Châteauroux avec Sébastien Martin.

À la manière d'un alpiniste qui ne se contente pas d'atteindre un seul sommet, le président du Grand Chalon a donné à la présidente du club Sandra Hurtel le cap d'enchaîner les victoires au prochain cycle de championnats (France, Europe, monde) d'ici trois ans ou moins.

Le twirling-pompon n'étant pas de tout repos, les quelque cent jeunes athlètes ont alors repris des forces en partageant avec l'assemblée un buffet de gâteaux et de quelques spécialités salées préparé par leurs mamans. Toujours dans une ambiance sportive, au même moment commençait le match de finale France-Argentine, relayé sur vidéoprojecteur et suivi par les spectateurs restés sur place.