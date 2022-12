Décoré de la médaille jeunesse, des sports et de l’engagement, c’est Noël avant l’heure pour Jean-Luc Durand

Le clin d’œil info-chalon

Mercredi 7 décembre, à 10 heures, à la Préfecture de Mâcon, 35 récipiendaires avaient été convoqués pour recevoir la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement. Parmi eux, le chalonnais très connu dans le milieu du sport, Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S

Extrait du discours de monsieur Bernard Ponceblanc, Président du Comité Départemental Olympique et sports au récipiendaire :

« Depuis vôtre plus jeune âge, vous adhérez aux sports aquatiques tels que motonautisme, voile, plongée… Fondateur de Cap Large, une association de nautisme (moniteur et voiles) en chalonnais, vous en êtes aujourd’hui moniteur agréé et Président ! Vous devenez Vice-président de l’ASPROMO (association pour la promotion du motonautisme entre 1989 et 2014, Commissaire Technique et sécurité pendant 30 ans à la Fédération Française de motonautisme, vous êtes aujourd’hui Vice-président du CDOS (Comité Départemental Olympique et sportif) et Vice-président de l’Office Municipal des sports de Chalon-sur-Saône. C’est pourquoi, nous sommes heureux de vous remettre aujourd’hui la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement ! ».

Toute la rédaction d'Info-chalon adresse ses sincères félicitations à Jean Luc!

J.P.B