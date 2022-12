AVIS DE DECES - Madame Andrée BOURNE née VACHET

GIVRY



Robert et Agnès BOURNE,

Annick et Jacky FORT,

Jean-Yves

et Christelle BOURNE,

ses enfants

et leurs épouses et époux ;

Rachel POEY-FORT

et Sébastien, son époux ;

Kévin BOURNE,

Charlotte BOURNE,

Pauline BOURNE,

ses petits-enfants ;

Matis, Mélya et Lyna,

ses arrière-petits-enfants ;

Emile VACHET et Micheline,

son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée BOURNE

née VACHET

survenu le 20 décembre 2022 à l'âge de 86 ans.

La cérémonie aura lieu le lundi 26 décembre 2022 à 10h00 en l'église de Givry.

Madame BOURNE repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort, 64 A route d'Autun, du jeudi 22 au vendredi 23 décembre.

La famille remercie les infirmières de Givry pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Lucien

son époux, décédé en 2006.