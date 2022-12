La France en passe de remporter son pari sur la consommation électrique

Selon RTE France, "sur les 4 dernières semaines, la consommation d’électricité en France à température normale* affiche une diminution structurelle (8,7%) par rapport à la moyennedes années précédentes (2014-2019, hors crise sanitaire) sur la même période". "

Sur la première semaine congés de fin d’année, le niveau de consommation d’électricité à température normale est évaluée à 7,4% en dessous de la période de référence, ce calcul excluant les années aux configurations calendaires trop différentes (la position du jour de Noël conditionne la consommation de la semaine entière). Si l’effet baissier de la consommation se maintient dans l’ensemble, l’indicateur est en très légère diminution, le radoucissement des températures et donc la baisse de la consommation d’électricité liée au chauffage, ayant réduit le potentiel d’économie d’énergie pour les particuliers et les entreprises du secteur tertiaire.

En structure, la baisse de la consommation concerne tous les secteurs : industriel, tertiaire et résidentiel. Elle a d’abord été identifiée dans le secteur industriel, dès l’automne, dans un contexte de hausse des prix de l’énergie (de l’ordre de 12% par rapport à l’année dernière). Les chiffres les plus récents montrent que la baisse de consommation concerne également le secteur résidentiel (majoritaire en volume) et tertiaire. Sur les 4 dernières semaines, la consommation agrégée des secteurs résidentiels et tertiaire (après correction des effets météorologiques) était ainsi inférieure d’environ 6,5% par rapport au niveau de 2021.

Ces chiffres confirment la tendance observée depuis plusieurs semaines, et l’effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises" poursuit l'opérateur.

Les températures anormalement élevées malgré le coup de frais en décembre facilitent bien évidemment les choses.