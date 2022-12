Marie-Antoinette a ouvert une crêperie au coeur de la Vallée des Vaux...

A l'heure de la désertification rurale et de la fermeture des petits commerces, il y a des ouvertures ici ou là, et à Saint-Jean de Vaux, on affiche une réelle volonté de maintenir le village à flots. Et franchement le pari est plutôt réussi... Pire, c'est même l'une des raisons qui a poussé cette ancienne Beaunoise à acheter d'abord une maison sur la Place des Tilleuls et ensuite à matérialiser un rêve en ouvrant sa crêperie.

On aurait pu croire à un petit espace aménagé sur le pouce mais il n'en est rien, Marie-Antoinette, a fait ça comme il se doit. Et le résultat est plutôt bluffant.

D'abord exclusivement ouverte le dimanche après-midi, travaillant avec des produits locaux et si possible bio, la crêperie de Saint Jean de Vaux entend d'abord prendre le pouls et s'adapter aux besoins.

Pour autant, pas question de venir parasiter le commerce du Plan B, tenu par l'ami Thibault, situé à quelques mètres de chez elle, en ouvrant le même jour que lui. C'est aussi ça la qualité de vie qui anime le village de Saint-Jean de Vaux.

Pour des commandes dépassant les 50 euros, Marie-Antoinette n'hésitera pas à s'adapter à la demande de la clientèle.

Alors au menu ?

Crèpes sarrasines salées à partir de 1 euro, sarrasines sucrées à partir de 4,50 euros, crèpes de froment et gaufres à partir de 2,50 euros. Boissons chaudes et fraiches sur place également.

De notre côté, il y a fort à parier que l'adresse figure sur le haut de la pile ! A découvrir !

Attention ouverture exclusivement à partir de 15h30 et jusqu'à 19H30-20h le dimanche

28 Pl. des Tilleuls, 71640 Saint-Jean-de-Vaux - Téléphone : 06 45 10 12 49

L.G