AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Michel GUTSCHMIDT

SEVREY - CHIVRES



Martine, son épouse ;

Alex et Olga, Lise et Alexandre, ses enfants et leurs conjoint(e)s ;

ses petits-enfants chéris ;

Jeanine, sa maman ;

Georges et Denise,

ses beaux-parents ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Jean-Michel GUTSCHMIDT



La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 janvier 2023, à 11 heures, en l'église de Sevrey.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.