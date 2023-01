AVIS DE DECES - Monsieur Jean DUVERNAY

MERCUREY - CHARRECEY



Brigitte et Alain Jessaume,

Christine Gaillard,

Jean-Luc et Dominique Duvernay,

Christophe et Monique Duvernay,

Catherine et Pascal Collilieux,

ses enfants ;

ses gendres et belles-filles ;

Julien, Jenny, Aline,

Sophie, Sylvain, Stéphane,

Floriane,

Mélodie, Jérémy,

Camille, Vivien,

Claire,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Jeannine Duvernay,

sa sœur ;

Georges Duvernay,

son frère ;

Henriette, Henri,

Yvonne, Marie-Noëlle,

Guy, Josiane,

ses beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean DUVERNAY

Médaillé du Mérite Agricole

Conseiller Municipal de Mercurey de 1977 à 1995

ses obsèques auront lieu le mercredi 4 janvier 2023 à 14h30, en l'église de

Touches à Mercurey.

Jean repose à la chambre

funéraire de Dracy-le-Fort.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD Les Amaltides à Chatenoy le Royal pour leur gentillesse et leur dévouement

et rappelle à votre souvenir

Thérèse,

son épouse, décédée le 26 avril 2015.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.