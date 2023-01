L’évènement 3 Brasseurs : la WonderMalt en piste dès jeudi 5 janvier !

Tous les super héros ont un mentor. Elle, WonderMalt, en a deux.

Leurs noms ? Fuggle et Golding, deux houblons anglais qui confèrent à cette bitter style "so british" des super pouvoirs incomparables : une sécheresse aux notes subtilement toastées et caramélisées, et une belle amertume herbacée. Du grand spectacle pour les papilles ! (vidéo).

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Brasserie Les 3 Brasseurs Chalon-sur-Saône

5 bis, rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 45 11 30

