Les voeux de Danièle Picard, déléguée départementale de Territoires de Progrès

Communiqué :

Pour 2023, Solidarité et Travail...



L'année qui s'ouvre sera profondément marquée par ces deux valeurs...

Solidarité, face à l'ensemble des crises mondiales que nous traversons: les ménages bénéficient du bouclier tarifaire et l'immense majorité fait des efforts pour réduire sa consommation d'énergie. Beaucoup d'entreprises font leur mue pour faciliter la lutte contre les changements climatiques et elles sont aidées pour cela par FRANCE 2030 et l'amortisseur des coûts de l'énergie ; comme le sont nos collectivités qui voient progresser leurs dotations et pourront bénéficier du fonds vert.



Solidarité pour ceux qui souffrent de la maladie ou de la précarité. Le budget de la sécurité sociale apporte de nombreuses avancées et garantit enfin, via la CAF, le versement des pensions alimentaires. Il s'agit maintenant d'assurer les retraites de demain par la réforme qui s'engage : les futurs retraités auront à travailler un peu plus, mais ils auront une retraite minimum de 1200 euros, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. La pénibilité et les carrières longue seront mieux prises en compte. Notre système de retraite par répartition, c'est à dire de retraite pour tous par la solidarité entre générations, doit être consolidé, sécurisé et garantir dans la durée le montant des pensions.

Travail, parce qu'il émancipe, donne un sens à la vie, garantit des revenus, fait Société. Les Constituants de 1946 en ont fait un Droit. Continuons à accompagner les chômeurs par la formation. Visons le plein emploi où le chômage n'est plus qu'un temps court mis à profit entre deux emplois pour valoriser les compétences acquises et se former si besoin pour un autre emploi. Lançons un appel aux entreprises : oui, il faut mieux rémunérer le travail, le valoriser, reconnaître les qualifications, associer les salariés aux projets, faciliter leur vie au travail et dans l'environnement professionnel. Beaucoup reste à faire.

Que 2023 soit cette année solidaire dans laquelle tous ceux qui peuvent travailler travaillent et contribuent à maintenir un modèle social où les aînés, les jeunes, les souffrants, les personnes les plus éloignées de l’emploi puissent bénéficier de la Solidarité.

A tous, belle année 2023 à vous, à votre famille, à vos proches et amis. Et n'oublions pas ces mots de Voltaire: "La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède".



Danièle Picard

Déléguée départementale TDP71