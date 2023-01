AVIS DE DECES - Madame Martine RÉTY née BOUCHOUX

CHALON-SUR-SAÔNE - LONDRES



Daniel RÉTY, son époux ;

Caroline et James LUMLEY, sa fille et son gendre ;

Constance, sa petite-fille chérie ;

Simone RÉTY, sa belle-mère ;

Nicole et Yves Corre,

Gilbert et Madeleine RÉTY,

Pierre et Christine RÉTY,

Didier et Nathalie RÉTY,

ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces

et leurs enfants ;

Bernadette BOISSARD,

sa cousine ;

Jean-Pierre

et Fabienne VITTON ;

ainsi que toute la famille

et ses amis ;

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Martine RÉTY

née BOUCHOUX

survenu le 6 janvier 2023,

à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 17 janvier 2023, à 13h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.