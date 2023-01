AVIS DE DECES - Monsieur Alain FAIVRE

SAINT-RÉMY - CHALON-SUR-SAÔNE



Jérémie et Claire, Fanny et Jean-Michel,

ses enfants ;

Lucas, Océane,

ses petits-enfants ;

Claudette, sa compagne

et ses enfants ;

Ghislaine, son ex-épouse ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain FAIVRE

à l'âge de 64 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 18 janvier à 16h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Pas de plaques.