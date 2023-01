C'est parti pour la saison des compétitions pour le Club Alpin Chalon

La saison des compétitions a officiellement démarré ce samedi 7 janvier pour le Club Alpin de Chalon s/Saône. C’est à Besançon, après un réveil très matinal, que les jeunes grimpeurs ont performé pour le Championnat Régional de Bourgogne-Franche Comté de blocs.

14 grimpeurs de la Section Performance (catégorie U16, U18 et U20) ont entrainé avec eux 2 Cafistes de la section compétition pour participer à ce Championnat. Ils étaient coachés par Myriam Motteau, Jérémy Sedoni, et Samson Cadet, leurs entraineurs habituels, qui en ont profité pour se frotter, eux aussi, à ces blocs.

Ce championnat, d’un niveau national, consiste à grimper 10 blocs en 2 heures, avec 5 essais maximum par bloc.

C’est au final 5 grimpeurs qui se sont qualifiés pour les finales qui se tenaient l’après-midi. Les 3 coachs dans la catégorie vétéran ainsi que Lila Leloup en catégorie U18 femme et Maxence Girardot en catégorie U16 homme.

L’épreuve finale était composée de 3 blocs à passer en 4 minutes maximum chacun.

Nous félicitons Myriam Motteau arrivée 1ère et Maxence Girardot arrivé 3ème de leur catégorie !

Cette compétition leur a permis de donner le meilleur d’eux même entre sueur et bonne humeur, douleur et franche rigolade et toujours avec un bel esprit d’équipe et de partage.

Rendez-vous fin janvier pour les inter-régionaux (1/2 finale France) avec les jeunes sélectionnés ( Lila Leloup, Maxence Girardot et Anselme Rougé).