Venez frissonner à la bibliothèque ce vendredi 20 janvier !

La première partie de la nuit (19h-20h) sera littéraire : elle sera composée de lectures d'extraits de romans, de nouvelle ou de pièce de théâtre écrits par Adeline Dieudonné, Laurine Roux, Guy de Maupassant et Albert Camus. Ces extraits seront lus par l'équipe de la Bibliothèque et deux membres du groupe de lecteurs "Les Racont'Arts" (Chantal et Corinne). Ces textes s'adressent aux adultes et aux adolescents.



La deuxième partie de la nuit (20h-22h) sera ludique. Alex et Christophe de la Ludothèque vous expliqueront les règles de ces jeux dont le thème est la peur : "Fatal rendez-vous" par Olivier Finet, "Bang ! Le jeu de dés" et "Loups-garous de Thiercelieux". Ils s'adressent aux jeunes de plus de 10 ans et aux adultes.



Rendez-vous donc à la Bibliothèque municipale (10 rue du 11 novembre 1918) ce vendredi 20 janvier à partir de 18h45. Entrée gratuite. Première partie (lectures) : 19h-20h. Accès libre (sans inscription). Deuxième partie (jeux) : 20h-22h. Accès sur inscription au 03.85.42.70.70. (dernier jour pour s'inscrire : mercredi 18 janvier)