La Côte d'Or et l'Ain placés en vigilance orange à la neige et au verglas

La Saône et Loire est ceinturée par des départements placés en vigilance orange à la neige et au verglas. La prudence est de mise à compter de cet après-midi.

Les départements de l'Aube (10), de la Haute-Marne (52), de l'Yonne (89) et de la Côte d'Or (21) sont placés en vigilance orange pour un risque de chutes de neige. Une perturbation venue du sud apporte des chutes de neige de la fin de matinée de mardi à la fin de nuit de mardi à mercredi.

En fin de nuit de lundi à mardi, la perturbation responsable de l'épisode neigeux n'est pas encore arrivée. Les températures sont comprises entre 0 et 3°C.



Prévisibilité et incertitudes

La localisation des chutes de neige les plus fortes diverge selon les scénarios envisagés, selon un axe nord-sud. Des chutes de neige significatives pourraient également concerner les départements franc-comtois, lorrains ainsi que la Saône-et-Loire, entre mardi matin et la nuit de mardi à mercredi. Une extension de la vigilance orange sur ces départements n'est pas exclue en journée de mardi.



De plus, les disparités géographiques pourraient être importantes sur cet épisode, avec des cumuls de neige variant du simple saupoudrage à 5, voire 10 cm, en quelques dizaines de kilomètres seulement.