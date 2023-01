Oslon : Yvan Noël a présenté ses vœux ce jeudi soir à la salle Serge Bugaud

Monsieur le Maire, qui a tenu à s’entourer de son ancien équipe (avant sa réélection en 2020) et de sa nouvelle pour cette cérémonie des vœux, a tenu tout d’abord à remercier les personnalités présentes : Sadia El Hayani, attachée parlementaire, représentant Monsieur le député Louis Margueritte, le sénateur Jérôme Durain, Sébastien Martin, président du Grand Chalon et Elisabeth Roblot, vice présidente du conseil départemental.

Il a également vivement remercié les élus des communes avoisinantes qui avaient fait le déplacement pour assister à ce rendez-vous annuel : Joëlle Schwob, maire de Chatenoy en Bresse, Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel, Gilles Desbois, maire de Lans et Patrick Pinard, adjoint au maire d’Epervans.

Puis, une pensée a été adressée pour les 24 personnes disparues entre 2020 et 2022.

Yvan Noël a ensuite annoncé les heureux événements des deux dernières années : 33 nouveaux nés, 8 mariages et 6 pacs.

Il a, par la suite, accueilli les 66 nouvelles familles : « qui assurent à notre commune un renouvellement conséquent de nos administrés », les invitant à solliciter l’équipe municipale si besoin, télécharger l’application Citykomi qui permet de suivre les événements à venir de la commune ou encore utiliser le site internet « oslon.fr ».

Ensuite, Monsieur le Maire a souhaité mettre à l’honneur son ancienne et sa nouvelle équipe municipale : « soyez remerciés pour l’engagement qui est le vôtre au service des Oslonnais », félicitant le travail des agents territoriaux, des enseignants mais aussi des bénévoles de la bibliothèque et des associations, qui font vivre la commune.

Yvan Noël a ensuite laissé la parole aux présidents et représentants des 9 associations* de la commune qui ont présenté leur travail et annoncer leurs futures manifestations : « n’hésitez pas à venir nous rejoindre » ont-il ainsi tous clamé à l’assemblée.

Puis les remerciements de Monsieur le Maire se sont clôturés en mentionnant :

Les organisateurs du téléthon qui a été un succès

Les associations des anciens combattants

Les services de Gendarmerie et les voisins vigilants

Les partenaires de la Municipalité pour leurs prestations

Et enfin les instances « sans qui rien ne serait possible » : l’Etat , la Région, le Département, le Syndicat Mixte du Chalonnais et le Grand Chalon.

Après avoir présenté les différents projets clôturés de 2022 et les nombreux projets pour 2023 comme la mise en place d’un tableau interactif d’informations municipales ou encore l’installation d’une micro crèche, Yvan Noël a terminé son discours par souhaiter ses « meilleurs vœux de santé et de réussite pour la nouvelle année ».

Cette cérémonie s’est poursuivie autour du verre de l’amitié où l’ambiance était au beau fixe et où les nouvelles familles ont pu découvrir et confirmer leur choix de vie au sein d’une commune où il fait bon vivre.

Amandine Cerrone

*Liste des associations de la commune : Au fil des ans, Ambiance & loisirs, Gymnastique volontaire, Amicale Pétanque, JPPO, Amicale des chasseurs, Bouilleur de cru, L’école de musique Gilbert Drigon, Association « accordéons musiques et chants ».