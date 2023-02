Des soirées de l'humour à Givry ? Soyons sérieux ! Puisque Antoine Demor vous le dit… C'est Les Oenorires.

Soyons sérieux : c’est quoi, les Oenorires ? Tout Bourguignon qui se respecte saura décrypter les ingrédients de ces soirées : dégustation de bons crus de Givry et découverte de jeunes humoristes. Ajoutez par-dessus un zeste de gastronomie locale, et vous avez votre cocktail gagnant : les humours millésimés des Oenorires.

Les Oenorires : origines d’un festival tellement humain

Antoine Demor, comédien et auteur, picore des spectacles au gré de ses propres tournées d’artiste partout en France et… il déniche des talents. « Quand je trouve un joli caillou, j’ai envie de faire partager ces émotions à mon territoire natif, Givry. »

C’est ainsi qu’en février 2015 a eu lieu le 1er événement d’humour de la région chalonnaise, à Givry. « Il faut dire que la commune possède un grand réservoir d’associations, c’est un bel écrin. »

Le pluriel des “humours millésimés” est revendiqué : « Nous voulons explorer les confins de l’humour sous toutes ses formes et sur tous les tons, du “malaisant” au plus efficace et rassembleur. »

Festival humain, autant pour les spectateurs que pour les artistes. « On veut que le festival soit ouvert à tous, les tarifs sont donc très accessibles. Le principe est que les spectateurs ne savent pas ce qu’ils vont voir : il n’y a pas de tête d’affiche, ce qui laisse libre champ à la vraie découverte. »

Les Oenorires sont en quelque sorte l’open space du rire.

« Et puis, poursuit Antoine, nous mêlons les jeunes talents aux plus aguerris, avec une première partie de 30 min. Depuis 2015, nous avons reçu des humoristes qui ont ensuite gagné leur notoriété : Élodie Poux, Max Bird, Nicole Ferroni, Aymeric Lompret… »

2023 : la 10e édition des Oenorires

Du 26 janvier au 4 février, l’événement de l’humour en Saône-et-Loire rassemblera artistes, viticulteurs et spectateurs sur 5 soirées.

Jeudi 26 janvier, place à La préchauffe à 20 h 30 : le lancement du festival aura lieu à Saint-Marcel au Réservoir, partenaire depuis 2017, avec un spectacle commun.

Les autres soirées du mercredi 1er au samedi 4 février migreront dans leur écrin natif, la salle des fêtes de Givry.

Mais nous ne dévoilerons pas ici le programme. Rappelez-vous : on y va à l’aventure pour de vraies découvertes ! Et surtout, c'est là qu'on partage les rires et les émotions, la substantifique moelle de ce festival.

Laissons le dernier mot au créateur et co-directeur artistique du festival, Antoine Demor : « Dans la période qu’on traverse, on réalise qu’on a une responsabilité avec ce festival, un rôle à jouer : grignoter un peu de bien-être et de bonne humeur dans le marasme ambiant. On a hâte de vous retrouver… Santé ! »

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Les Oenorires (5 soirées d’humour)

Jeudi 26 janvier, 20 h 30, au Réservoir à Saint-Marcel

Mercredi 1er février, 19 h, salle des fêtes de Givry

Jeudi 2 février, vendredi 3 février, samedi 4 février à Givry :

– dégustation à partir de 19 h

– spectacle à 20 h 30

Pour plus d’infos :

Site : https://oenorires.fr/

Tél. : 06 33 98 89 34

Tarifs : 8 € (jeudi au Réservoir) et de 11 € à 17 € (Givry)