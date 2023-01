Réforme des retraites : l'Intersyndicale départementale se prépare à la mobilisation du 31 janvier

Alors qu'une prochaine journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites est prévue le mardi 31 janvier à Chalon-sur-Saône, d'autres initiatives devraient voir le jour entre-temps dans tout le déparrement. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce jeudi 19 janvier, plus de 15 000 personnes en Saône-et-Loire, dont plus de 8000 à Chalon-sur-Saône, sont descendus dans les rues pour protester contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

Pour l'Intersyndicale départementale (CGT, FO, CFDT, CFE CGC, SNUIPP-FSU 71, UNSA 71 et Solidaires Saône-et-Loire), «cette réforme est inacceptable et va à l'encontre des intérêts de la population».

Réunis à 17 heures ce lundi 23 janvier, jour de présentation de la réforme en conseil des ministres, dans les locaux de la CGT à la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône, des représentants de l'Intersyndicale départementale ont annoncé les actions et initiatives sur la semaine à venir en Saône-et-Loire, préalables à la prochaine journée de mobilisation du mardi 31 janvier.

Réaffirmant leur opposition à cette réforme, les organisations syndicales entendent maintenir la pression et ce, «jusqu'au retrait définitif du projet».

À Chalon-sur-Saône, une assemblée générale citoyenne ouverte à tout le monde est prévue dans la salle des congrès de la Maison des Syndicats le jeudi 26 janvier à 17 heures, «afin d'organiser la lutte contre cette réforme», suivie d'une retraite aux flambeaux.

Un peu plus tôt dans la journée, des militants distribueront des tracts au rond-point du Stade et aux alentours de l'Intermarché à partir de 7 heures 30.

Le lundi 30 janvier, au Creusot, une autre distribuction de tracts aura lieu au rond-point de Torcy dès 7 heures du matin.

L'Intersyndicale départementale espèrent également faire entrer les plus jeunes dans la bataille. Aussi, des distributions de tracts auront lieu aux abords des lycées Henri Parriat (Montceau-les-Mines), Lamartine (Mâcon), Henri Vincenot (Louhans) et devant le restaurant universitaire (Le Creusot).

Du côté de Chalon-sur-Saône, la distribution de tracts aura lieu devant les lycées Hilaire de Chardonnet et Pontus de Tyard le jeudi 26 janvier à partir de 12 heures et devant les lycées Émiland Gauthey et Mathias le vendredi 27 janvier, à la même heure.

Les rassemblements intersyndicaux de la Saône-et-Loire :

• Autun : 14 heures 30, Parking de la Gare

• Chalon-sur-Saône : 14 heures 30, Maison des Syndicats

• Le Creusot : 14 heures 30, devant l'Alto

• Louhans : 10 heures, Place de la Charité

• Mâcon : 14 heures 30, Maison des Syndicats

• Montceau-les-Mines : 14 heures 30, Place de la Mairie

À noter qu'au sortir de la manifestation à Chalon-sur-Saône, une assemblée générale aura lieu à 17 heures à la salle des congrès de la Maison des Syndicats.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati