Pour son premier anniversaire, TOQU’ART proposera un mois de février très animé !

L’accueil y est très chaleureux et la cuisine excellente grâce au Chef Aurel qui occupe les fourneaux de ce Bar-Brasserie qui a la spécificité de proposer chaque mois des soirées ou ateliers à thèmes autour de l’art (d’où son nom, contraction de TOQUE et ART) et du bien-être. Si l’ activité centrale de ce lieu très convivial reste la restauration du midi, il est tout à fait possible de s’y retrouver pour un café, un apéritif, pour un goûter le mercredi après-midi ou pour un brunch sur sa terrasse idéalement située le beau temps revenu. Ce qui caractérise également TOQU’ART, c’est un programme riche proposé chaque mois dans ces locaux puisque le Bar-Brasserie dispose également d’une pièce en sous-sol, un caveau entièrement aménagé pour accueillir des activités et qu’il est possible de privatiser. En 1 an, de nombreuses propositions ont déjà pris place de manière régulière pour le plus grand bonheur de la clientèle : Yoga méditatif ou Vinyasa avec Cora Yoga, soirées philo, approche relationnelle et poésie sous l’égide de Krystel Gasne, séances de dédicaces, interventions de thérapeutes du mieux-être, concerts…

Afin de fêter dignement ce 1er anniversaire, Cathy Cardoso vous a concocté un programme tout à fait alléchant :

Le 3 février : Apéro Tattoo Art avec Oxana Tattoo de 18h à minuit. Lors de cet événement, l’établissement proposera des bruschetta maison chèvre miel.

Le 7 février : Yoga méditatif avec Cora Yoga (Complet).

Le 8 février, pour bien démarrer les vacances, une activité qui s’adresse aux 6-8 ans est proposée par Fabienne Giroud, éducatrice spécialisée : Yoga du rire, création d’une poupée confidente, tableau de visualisation, collation (crêpes maison et jus de fruits). 10 places sont disponibles et le prix de l’activité, tout compris, s’élève à 30 euros.

Le 11 février, un atelier ‘Pensée Positive’ sera animé par Chantal Malay. Réservez rapidement car 10 places seulement sont disponibles.

Le 14 février, place au menu de la St Valentin ! Au prix de 38 euros, il comprendra : une coupe de crémant ou un cocktail (au choix), des mises en bouche, lobster de homard ou pièce du boucher (au choix), le dessert (Coeur fondant au chocolat) et un café ou thé (au choix). Pour cette soirée exceptionnelle, deux bulles chauffées seront disposées en terrasse par ‘La Bricole de LeenC’ pour un moment privilégié avec votre moitié. Repas ou emplacement bulles à réserver obligatoirement.

Le 16 février, Massage assis habillé sur chaise ergonomique avec Valérie Pillot (10 minutes, 7 euros). Avant ou après votre repas du midi, offrez-vous un moment de détente !

Le 18 février, soirée anniversaire du TOQU’ART avec le groupe Second Shot qui proposera de la musique pop-rock et électro acoustique à partir de 20h

Le 20 février, en après-midi, c’est un nouvel atelier ‘Pensée positive’ avec Chantal Malay.

Le 25 février, Flory Grenard animera dans le caveau un atelier ‘Mouvement en conscience’ (complet)

Le 28 février, pour terminer ce mois d’anniversaire en beauté, Krystel Cotelle animera sa 4e soirée ‘Philo et approche relationnelle’, à 19h, réservation du repas conseillée.

On ne résiste pas à l’envie de vous dévoiler quelques soirées thématiques qui auront lieu en mars :

Le 10 mars, soirée cabaret ‘La double vie d’Annie’, Catherine Weissmann et Gilbert Drigon rendent hommage à Annie Cordy.

Le 31 mars, Cathy Cardoso a invité Sandrine Dovergne, gérante du domaine Laluolle à Moroges pour une rencontre-séance de dédicaces autour de son livre ‘Les vins et les autres’, illustré par Bertrand Mac Gaw suivie d’une dégustation de vins accompagnée de gougères maison et amuse bouches.

...et un ‘Printemps des poètes’, fin mars est en cours de gestation.

Pour suivre toute l’actualité de ce lieu : Fb TOQU’ART, renseignements supplémentaires, tarifs et réservations :

Tél. : 09 81 97 53 95.

SBR