L’Atelier Pixel Création remercie “1112 Couleurs et Nuances” à Pierre-de-Bresse

Eh oui, même les magasins de déco font appel à des spécialistes de la communication publicitaire pour “décorer” leur façade ! « Ce fut un beau projet, commente Aurélie, la patronne de L’Atelier Pixel Création. Nous avons réalisé un caisson lumineux de plus de 4 m, un logo 1112 en lettrage Komacel laqué, le sablage et plusieurs logos en adhésif. Nous remercions Anaïs et David pour leur confiance. »

1112 Nuances et Nuances, la déco du sol au plafond !

L’équipe de 1112 Nuances et Nuances vous informe : « Le showroom 1112 Couleurs et Nuances a débuté son histoire en 2017 par sa création à La Chapelle-Saint-Sauveur (71). Suite à la demande de la clientèle, nous avons déménagé début septembre à Pierre-de-Bresse (71270), où nous avons construit un magasin de 200 m², situé au 31, route de Louhans.

Nous sommes spécialisés dans la vente de petits matériaux pour la rénovation du bâtiment.

Nous proposons :

– En peinture : la marque Reca et Zolpan pour murs intérieurs et extérieurs, boiseries intérieures et extérieures, plafonds et sols.

Nous avons à disposition des machines à teinter : vous choisissez vos couleurs grâce aux nuanciers et repartez avec vos teintes désirées.

– Accessoires : pinceaux, papier à poncer, spatules, protection, scotch...

– Produits décoratifs pour murs de la marque Domaterra.

– Vitrificateur, lasure, saturateur de la marque Plastor (gamme spécifique pour le bois).

– Sols stratifiés, moquette (plinthes, seuils).

– Sols PVC : la marque Coretec et Contesse (plinthes, seuils).

– Papier peint et papier à peindre.

– Électroportatifs de la marque Makita et Milwaukee ainsi que du petit outillage de la marque Hexel.

1112 Couleurs et Nuances

31 route de Louhans – 71270 Pierre-de-Bresse

Tél. : 03 85 74 88 49

