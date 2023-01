Boule d’Or Chalonnaise : Philippe Suchaud, 14 fois champion du monde (pétanque), sera le parrain de la 6ème édition du concours international mixte vétérans franco-suisse (de boules lyonnaises) organisé à Chalon-sur-Saône

Un concours très relevé où tous les clubs des départements voisins seront représentés !

Ils se sont rencontrés, il y a deux ans (2021) sur le concours international de pétanque du Bouchon d’Or à Montreux et depuis une amitié s’est liée entre Philippe Suchaud, Dylan Rocher et Damien Hureau (tous trois champions du monde), vainqueurs de l’édition suisse, et un membre du club de la Boule d’Or Chalonnaise.

Ils se sont retrouvés en 2022 à Montreux, une nouvelle fois, sur le concours du Bouchon d’Or de Montreux où le chalonnais a fait part de sa volonté de recevoir à Chalon, comme il se doit, le grand champion du monde de pétanque Philippe Suchaud comme parrain de la 6ème édition du concours international vétérans mixte de Boules Lyonnaises franco-suisse organisé par la Boule d’Or Chalonnaise.

C’est désormais officiel, puisque le grand champion a confirmé à l’organisateur du concours de la boule d’Or chalonnaise, sa présence les 21 et 22 Mai 2023 à Chalon-sur-Saône et intégrer une équipe de la Boule d’Or chalonnaise afin de participer au concours très relevé du 22 mai 2023 qui se déroulera au Clos Papillot, allée des Granges Forestiers (sur l’Espace Bruno Girard) à Chalon-sur-Saône.

4 équipes suisses : Blonay, Clarens, Yverdon et Le Brassus viendront défier les équipes françaises parmi lesquelles ont compte une équipe de National 1 féminine, des équipes du Jura, de la Côte d’Or, du Rhône, de Haute Saône, de l’Ardèche, les tenants du titre de la 4ème édition, le club Creusot, l’équipe de Pontarlier vainqueur de la dernière édition du concours du poulet 2022 (qualificatif pour le concours international), des clubs du département, ainsi que les clubs amis du club chalonnais, Crissey et Cras-sur-Reyssouze, seront présents.

A noter que ce concours sera placé sous la surveillance de l’arbitre international, Jean Luc Segado (suisse Yverdon)

Venez nombreux assister à ce concours qui débutera à 10 h 15 sur toute la journée le 22 mai 2023.

Places limitées pour assister à cette manifestation, à réserver auprès de l’organisateur au 06 25 69 67 07.

E.C