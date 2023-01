L’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy/Lyre des Charreaux en pleine répétition pour les Festives Musicales avec les chanteurs Elise Theurel et Jean-Charles Mossu.

Pour bien préparer ce concert, l’Orchestre d’Harmonie et les deux chanteurs se sont retrouvés à l’Espace Florent Pagny.

Comme tous les jeudis soir, les musiciennes et musiciens de l’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy/ Lyre des Charreaux se sont retrouvés pour préparer leur programme musical et plus particulièrement celui du concert des Festives.

Ce jeudi 26, c’est avec Elise chanteuse et Jean-Charles chanteur qu’ils ont travaillé le répertoire musical dont le thème est les musiques de films d’animation des studios Disney. Jeudi prochain, ils vont peaufiner encore et encore les morceaux qu’ils vont interpréter le 5 février à partir de 17h00 à la salle Marcel Sembat de Chalon sur Saône.

Un gros travail de préparation pour l’orchestre afin de vous permettre de passer un agréable après-midi, alors rendez-vous dans le monde de Disney, dimanche 5 février à 17h00 salle Marcel Sembat.

Un concert en partenariat avec le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise qui promet d’être une fois de plus riche musicalement et plein d’émotions avec l’orchestre au complet pour accompagner les 2 chanteurs.

Pour ce concert, vous trouverez des entrées en vente à l’Office du Tourisme de Chalon sur Saône, 4 place du Port Villiers ou vous pourrez les acheter à la billetterie sur place à partir de 16h00 le dimanche 5 février.

C.Cléaux