Agnès Raffiot a pris le poste de direction des soins, coordinatrice des soins du Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey.

Un retour aux sources, après avoir débuté comme élève infirmière à Mâcon et obtenue son diplôme en 1987, Agnès Raffiot est aujourd’hui directrice des soins du CHS de Sevrey.

Un parcours professionnel qui l’a conduit dans différents établissements hospitaliers de Bourgogne pour rejoindre un jour la Vallée de l’Arve en Haute Savoie. En 2020 Agnès Raffiot a repris une formation pour devenir directrice de soins. En 2022 elle prend son poste de direction des soins.

Ses débuts, elle les a faits à Mâcon dès 1987 comme infirmière en soins de courte durée (cardiologie, endocrinologie, infectiologie, pneumologie) +et elle est devenue Cadre de santé en 1998 (6 ans formatrice en IFSI). Après un peu plus de 22 ans à Mâcon, elle a rejoint l’Hôpital de proximité de Cluny comme Cadre en EHPAD, elle a poursuivi à Cluny en faisant fonction de cadre supérieur de santé, directrice de soins jusqu’en 2016. Durant cette période passée à Cluny elle est devenue Infirmière experte judiciaire auprès de la cour d’appel de Dijon après avoir prêté serment en janvier 2009, elle a rempli sa mission jusqu’en 2017. Elle s’est expatriée à la Roche sur Foron en 2016 à EPSM de la vallée de l’Arve tout d’abord comme Chargée de missions transversales ensuite comme cadre supérieur de pôle de Psychiatrie adulte. Elle a arrêté en décembre 2019 et en février 2020, elle a entrepris un stage de 2 mois d’Elève directeur des soins au CH Annecy Genevois. C’est à Lyon qu’elle a poursuivi sa formation par un stage élève directeur des soins de 2 mois à l'Institut du vieillissement I-Vie aux Hospices Civils de Lyon pour continuer ensuite comme élève directeur des soins au Centre Hospitalier Alpes Léman d’octobre 2020 à novembre 2020. Coordonnatrice générale des soins, Directrice des soins, Directrice qualité gestion des risques à EPSM74 jusqu’en octobre 2022. Depuis octobre 2022 elle a pris le poste de Directrice des soins coordonnatrice générale des soins du CHS Sevrey. Mais Agnès Raffiot est aussi infirmière experte judiciaire à la cour d'appel de Chambéry après avoir prêté serment le 8 janvier 2018 avec le titre d’Infirmière experte judicaire (F8-2 : auxiliaire réglementé) et depuis novembre 2021 elle est Intervenante vacataire EHESP (École des hautes études en santé publique) à Rennes.

Un beau parcours professionnel et de nombreux diplômes obtenus lors de ses formations à l’IFROSS et à l’École des hautes études en santé publique (EHESP), formations et expériences qu’elle compte bien mettre à profit au CHS de Sevrey.

C.Cléaux