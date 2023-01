Ce sont donc les chatenoyens, les lanniaux, les oslonnais et les san-marciaux nés en « 3 » qui sont concernés pour participer à cette fête populaire. Les personnes ayant déjà habité l’une des communes peuvent aussi prendre part à cette journée.

Cette tradition a pour but de rassembler la population des 4 communes autour du défilé des conscrits de l’année, qui aura lieu dans la grande rue de Saint-Marcel le samedi matin.

Au sein du défilé, différentes animations seront orchestrées : fanfares, majorettes, voitures et motos de collections, danseuses et danseurs, etc.

Au programme également pour cette journée : une séance photos souvenirs avec des photos par classes d’âges : les conscrits qui ont 10 ans, les 20 ans, les 30 ans et ainsi de suite !

A l’issue du défilé, un apéritif sera offert sur la place de la salle des fêtes Alfred Jarreau, suivi par le fameux banquet des conscrits.

Et le soir, place au bal !

Nul doute que cette édition 2023 s’annonce une fois de plus, très chaleureuse et festive !

L’association organisatrice a prévu des permanences d’inscription à la salle de l’ancienne gare de Saint-Marcel de 9h à 12h sur plusieurs samedis :

Les 18 et 25 Février, les 4, 11 et 18 mars.

Ces permanences permettront de venir réserver son "set de conscrits" (chapeau avec ruban et une cocarde), mais aussi les places pour le banquet et le bal.

Toutes les informations complémentaires sur le déroulement de la journée seront communiquées via un flyer qui sera distribué dans les boîtes à lettres.

Les supports numériques afficheront aussi quelques informations, notamment les horaires de passage pour les photos de groupe.





Pour plus d’infos, rendez-vous donc lors des 5 permanences organisées par l’association des conscrites ou par mail à conscrits.saintmarcel03@gmail.com

Amandine Cerrone.