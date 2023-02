AVIS DE DECES - Madame Nicole DÉGROLARD née MAUGUIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Jean-Christophe et Nathalie DÉGROLARD, son fils et sa belle-fille ;

Jérôme DÉGROLARD, son petit-fils ;

Jean et Colette DÉGROLARD, son beau-frère et sa belle-sœur ;

son neveu et ses nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Nicole DÉGROLARD

née MAUGUIN

survenu le 1 février 2023,

à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 10 février 2023, à 10 heures, en l'église de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.