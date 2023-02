En Saône et Loire, les entreprises affichent leur volontarisme aux côtés des services de l'Etat

Sous l’autorité et la présence de Yves SEGUY, Préfet de Saône & Loire, avait lieu ce mercredi matin une matinée d’échanges entre les acteurs économiques du territoire, à savoir les différents services de l’Etat [Préfecture, DDETS, Pôle Emploi, OFII, …], les représentants de l’entreprise [Cpme, Medef], ainsi que les différentes associations et organismes d’accompagnement et d’insertion.

C’est dans le cadre de la communauté « Les Entreprises s’engagent » (anciennement « La France, 1 chance, les entreprises s’engagent ») initié par le Président de la République en 2018, que cette rencontre avait lieu.



Le Bureau des Migrations et de l’Intégration [BMI] apportait toutes les précisions utiles sur les démarches administratives à effectuer dans le cadre de l’embauche d’un primo-arrivant, particulièrement hors UE,

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration [OFII] intervenait sur les contributions forfaitaires des entreprises dans ce cadre, mais également sur ses services d’aides et d’accompagnement, encore trop méconnus, le Contrat d’Intégration Républicaine [CIR] et les procédures ad-hoc,

quant à la DDETS, un point était fait sur le rôle de contrôle mais également d’accompagnement des services de l’Inspection du travail.

Plus de 50 personnes étaient ainsi réunies à l’invitation du Préfet et du Club de Saône & Loire « Les Entreprises s’Engagent », en présence de Nicolas CHEVALIER [entreprise SoBag] leader du Club, et de la Cpme71, animateur du même Club.

Chefs et dirigeants d’entreprise, responsables d’associations et autres structures concernées ont pu ainsi avancer sur leurs connaissances plus ou moins étendues sur le sujet, selon les cas, interroger sur des dossiers précis, situations vécues ou en cours, et surtout prendre conscience de cette volonté de l’Etat de faciliter et fluidifier encore un peu plus les relations entre tous ces acteurs !

« Le Club Les Entreprises s’Engagent, comme l’a rappelé Nicolas CHEVALIER, veut insuffler une dynamique volontariste aux entreprises, leur donner une dimension collaborative, contributive, coopérative. »

« C’est un sujet d’intérêt général, a précisé M le Préfet, il faut créer ce lien avec les collectivités, les associations, les étudiants … toutes les forces vives du département. Il faut faciliter les engagements, créer de la synergie ! »

Ce Club, gratuit, à pour vocation de réunir un maximum d’entreprises qui souhaitent s’engager, réfléchir, progresser, agir, partager, avec la prétention de co-construire une société inclusive et un monde durable.

Pour s’engager, se renseigner, il suffit de contacter le Club Saône & Loire

lesentreprises.sengagent.71@gmail.com ,

Et le site www.lesentreprises-sengagent.gouv.fr

D’autres rencontres d’échanges à venir, à suivre donc !