Les Raids Girls ont pris le départ direction Marrakech pour participer au 4l trophy 2023.

Les 2 Givrotines âgées de 22 ans, Clara, étudiante à HEIP et Lolita, étudiante à Eartsup, se sont lancées dans ce raid humanitaire dont le but est d’acheminer des dons (fournitures scolaires, matériel médical) à bord de leur bolide une Renault 4l.



C’est grâce à leurs nombreux sponsors que cette aventure démarre ce lundi 13 février, d’abord direction Biarritz, puis la traversée de détroit de Gibraltar, pour finir sur une étape marathon de 48h dans le désert Marocain.



La voiture a été préparée pour le Raid à Automobile Bert et a été dévoilée hier soir devant tous les sponsorslors d’une soirée de remerciements.



Bonne route à l’équipage 1493 !



Merci à tous les sponsors : Domaine Boigelot Éric - Menuiserie Dumont-Bert - Automobile Christophe Bert - Neyrat Immobilier Givry - Menuiserie Vernet - E-artsup - Terres de Bourgogne Domaine Champion - Onglerie Le Loft by Anais - Intersport - Alpha Pub - Crédit Expert Chalon - A2di Diagnostics Immobilier - La Cagnotte et les dons