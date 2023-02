AVIS DE DECES - Monsieur Laurent REGNIER

LUX - MARNAY - CLUSES (74)



Lucilla Regnier,

son épouse ;

Cléo, Léa, Lina,

ses enfants ;

Marie-Christine Regnier,

sa maman ;

Francisco et Clara Monteiro,

ses beaux-parents ;

Emmanuel et Laure Regnier,

Stéphanie et Stéphane Rochey,

Francisco et Laëtitia Monteiro,

Victor Monteiro,

son frère, sa soeur,

ses beaux-frères

et belles-soeurs ;

Thomas, Kylian, Noah, Sarah,

ses neveux et nièce ;

ses oncles et tantes ;

ses cousins et cousines

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Laurent REGNIER

"Artisan Platrier Peintre"

survenu à l'âge de 43 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 15 février à 15 heures en l'Eglise de Marnay.

Laurent repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

Fleurs naturelles seulement.

et remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

La famille rappelle à votre souvenir, son papa,

Jean-Paul

décédé en 2013,